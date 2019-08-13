جوليانو: النصر قاتل من الدقيقة الأولى وحتى النهاية

المواطن - محمد سمعه

أعرب اللاعب البرازيلي جوليانو، لاعب وسط نادي النصر، عن سعادته بتأهل العالمي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد إقصاء نادي الوحدة الإماراتي أمس الاثنين.

وقال جوليانو في تصريحات صحافية: مباراة الأمس كانت صعبة للغاية بسبب الأجواء وقوة نادي الوحدة، وجئنا إلى الإمارات من أجل الفوز والتأهل، وعقدنا العزم نحن كفريق على تحقيق ذلك.

وأضاف جوليانو: حققنا التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال واستحقينا ذلك بجدارة، والنصر قاتل من الدقيقة الأولى وحتى نهاية اللقاء، هذا كان شيئًا مميزًا للغاية.

تُوج البرازيلي جوليانو لاعب وسط نادي النصر بجائزة رجل مباراة النصر والوحدة الإماراتي التي أُقيمت أمس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وشهدت مباراة النصر والوحدة الإماراتي تألقًا كبيرًا من اللاعب جوليانو، الذي نجح في إحراز الهدف الثاني والهدف الثالث لأصفر العاصمة في المباراة.

وكانت مباراة النصر والوحدة الإماراتي انتهت بفوز أصفر العاصمة بثلاثية مقابل هدفين، في لقاء مثير قدّم فيه الفريقان أداءً أكثر من رائع.

لم يقدم الحارس الأسترالي برادلي جونز، الأداء المنتظر منه في مباراة النصر والوحدة الإماراتي بجولة الإياب، حيث أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف أصفر العاصمة، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُذكر أنه بعد انتهاء مباراة النصر والوحدة الإماراتي بتأهل العالمي لدور الثمانية، سيواجه النصر الفائز من مباراة الدحيل القطري ومواطنه السد في مباراتي دور ربع النهائي.