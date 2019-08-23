جوليانو ثاني برازيلي يفتتح أهداف الدوري
بعدما هز شباك ضمك

جوليانو ثاني برازيلي يفتتح أهداف الدوري

2019/08/23
الساعة 1:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تألق البرازيلي جوليانو دي باولا بشكل لافت خلال مباراة النصر ضد ضمك في افتتاح منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

ولعب النصر ضد ضمك بالأمس على استاد الملك فهد الدولي، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في الفوز بهدفين دون رد سجلهما جوليانو والمغربي عبدالرزاق حمدالله، ليحصد أول ثلاث نقاط في الدوري هذا الموسم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن جوليانو ثاني لاعب برازيلي يحرز هدف الموسم الأول في الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت شبكة “أوبتا”، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السابق، ماركينيو هو أول برازيلي نجح في افتتاح أهداف الدوري موسم 2014.



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