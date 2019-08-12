جوليانو رجل مباراة النصر والوحدة الإماراتي

المواطن - محمد سمعه

تُوج البرازيلي جوليانو لاعب وسط نادي النصر بجائزة رجل مباراة النصر والوحدة الإماراتي التي أُقيمت اليوم في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وشهدت مباراة النصر والوحدة الإماراتي تألقًا كبيرًا من اللاعب جوليانو، الذي نجح في إحراز الهدف الثاني والهدف الثالث لأصفر العاصمة في المباراة.

وكانت مباراة النصر والوحدة الإماراتي انتهت بفوز أصفر العاصمة بثلاثية مقابل هدفين، في لقاء مثير قدّم فيه الفريقان أداءً أكثر من رائع.

ويُذكر أن مباراة النصر والوحدة الإماراتي في جولة الذهاب كانت أُقيمت يوم الاثنين الماضي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

لم يقدم الحارس الأسترالي برادلي جونز، الأداء المنتظر منه في مباراة النصر والوحدة الإماراتي بجولة الإياب، حيث أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف أصفر العاصمة، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت مباراة النصر والوحدة الإماراتي أُقيمت اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

ويُذكر أنه بعد انتهاء مباراة النصر والوحدة الإماراتي بتأهل العالمي لدور الثمانية، سيواجه النصر الفائز من مباراة الدحيل القطري ومواطنه السد في مباراتي دور ربع النهائي.

أثبت النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر أنه مصدر الأمان بالنسبة لجماهير أصفر العاصمة، بعد تألقه اللافت في مباراة النصر والوحدة الإماراتي اليوم، حيث أحرز الهدف الأول وصنع الهدف الثاني الذي أحرزه اللاعب البرازيلي جوليانو.

وشهدت مباراة النصر والوحدة الإماراتي إلغاء حكم اللقاء هدفًا ثالثًا سجله نادي الوحدة عبر لاعبه نيكولاس ميليسي وذلك بسبب التسلل.

حرص صفوان السويكت رئيس نادي النصر على تهنئة لاعبي أصفر العاصمة وجمهور العالمي بعد الفوز في مباراة النصر والوحدة الإماراتي والتأهل لدور الثمانية في البطولة الآسيوية.