جوليانو وجيوفينكو الأكثر صناعة للفرص في آسيا

المواطن - مروة نبيل

تألق ثنائي النصر والهلال، البرازيلي جوليانو دي باولا، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو خلال منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وأشار حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن جوليانو وجيوفينكو الأكثر صناعة للفرص في ذهاب الدور ربع النهائي، حيث قام كل منهما بصناعة 5 فرص.

وتألق جوليانو بشكل لافت في مباراة النصر ضد السد القطري، ونجح في تسجيل هدف، وحصد جائزة أفضل لاعب في المواجهة التي انتهت بفوز العالمي بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الآخر، ظهر جيوفينكو بمستوى مميز خلال مباراة الاتحاد ضد الهلال التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.