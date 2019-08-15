جوليانو وفيتشو يتنافسان على أفضل هدف في آسيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قائمة الأهداف المرشحة لنيل جائزة الأفضل في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويُنافس هدف نجم نادي النصر، البرازيلي جوليانو في شباك الوحدة الإماراتي، الهدف الذي سجله مهاجم نادي الاتحاد، الأرجنتيني إيمليانو فيتشو خلال مباراة ذوب آهن أصفهان الإيراني.

كما يُنافس على جائزة أفضل هدف في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ثنائي السد القطري أكرم عفيف وعبدالكريم حسن بعدما سجلا هدفين في شباك لخويا.

وبدأت الجماهير في التصويت لاختيار أفضل هدف في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019 عبر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتُشير النتيجة إلى تقدم جوليانو بعد 3 ساعات تقريبًا من طرح الاستفتاء.