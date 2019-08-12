جوليانو يضع بصمته ويُسجل الثالث لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

سجل اللاعب البرازيلي جوليانو دي باولا الهدف الثالث لـ النصر في مباراة الوحدة الإماراتي في إياب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأضاف جوليانو ثاني أهدافه والثالث لنادي النصر بطريقة غريبة في الدقيقة الثانية والستين، بعد خطأ دفاعي قاتل من قبل فريق الوحدة.

وكان الشوط الأول من مباراة الوحدة والنصر، انتهى بتقدم نادي النصر بثنائية مقابل هدف، حيث سجل للوحدة محمد صالح برغش، بينما سجل للنصر عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي جوليانو.

وانطلقت مباراة النصر والوحدة الإماراتي في تمام الساعة السابعة إلا ثلثًا مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

ويُذكر أن مباراة الذهاب كانت انتهت في الرياض بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أصبح نادي النصر قريبًا للغاية من التأهل إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يطمح العالمي للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.