جوليانو يُسجل الهدف الثاني في شباك السد

المواطن - مروة نبيل

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي جوليانو دي باولا، في تسجيل الهدف الثاني في شباك السد القطري عند الدقيقة 72.

وكان نجم السد القطري، علي أسد، قد تمكن من فض اشتباك التعادل السلبي، وهز شباك العالمي في الدقيقة 21، قبل أن يُحرز عبدالرحمن الدوسري هدف التعادل في الدقيقة 44.

ويلعب النصر والسد القطري الآن على إستاد الملك فهد الدولي، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لمواصلة ضغطه، وتحقيق الفوز في مباراة النصر والسد القطري اليوم؛ لتسهيل مهمته في مواجهة الإياب لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة الآسيوية.