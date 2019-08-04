جوليانو يُطالب الجماهير بحضور مباراة النصر ضد الوحدة

المواطن - مروة نبيل

ناشد النجم البرازيلي جوليانو جماهير العالمي بحضور مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي؛ لمؤازرة الفريق الأول في المواجهة الآسيوية المرتقبة.

النصر ضد الوحدة:

ويحتضن إستاد الملك فهد الدولي، مساء يوم غد الاثنين، مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، ويأمل العالمي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

وتحدث جوليانو عن مباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي قائلًا: “قبل أن أبدأ بالحديث عن المباراة أطلب من أصدقائنا جماهيرنا الغالية الحضور غدًا وبكثافة لأنهم دعم بالنسبة لنادٍ ونحتاجهم لأن لهم تأثير كبير معانا”.

وتابع قائلًا: “بالنسبة لمباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي لا توجد مباريات سهلة نحن مستعدين بشكل جيد لمواجهة الغد.. المدرب معنا ويقدم لنا التوجيهات المناسبة، أنا وزملائي نأمل أن نقدم مستوى جيدًا في المباراة وواثقون من ذلك”.

وواصل جوليانو تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة النصر ضد الوحدة الإماراتي قائلًا: “لم أكن لأتواجد هنا إلا وأنا جاهز تمامًا ولا أشعر بأي ألم، الشيء الوحيد الذي أحتاجه هو اللعب غدًا في المباراة”.

الإقبال ضعيف:

وأضاف: “مفاجأة لي أن يكون بيع التذاكر قليلًا حتى الآن، غدًا أول مباراة لنا في الموسم واختتمنا الموسم الماضي ببطولة، فالمفترض أن تكون الجماهير سعيدة وتكون في الملعب معنا غدًا”.

واستكمل النجم البرازيلي تصريحاته قائلًا: “تأتيني رسائل عديدة من الجماهير بأننا يجب أن نحقق الفوز في آسيا، أفضل طريقة لتحقيق الفوز هي أن يتوجهوا للملعب ويساعدوننا”.

واختتم جوليانو حديثه قائلًا: “توجيه رسائل الدعم لنا من الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي لا يكفي إذا لم يكن الجماهير معنا في الملعب”.