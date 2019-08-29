جوليانو يُنافس على أفضل هدف في آسيا

المواطن - مروة نبيل

يُنافس نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرازيلي جوليانو دي باولا على جائزة أفضل هدف في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، اليوم الخميس، عن الأهداف المرشحة لجائزة أجمل هدف في منافسات ذهاب الدور ربع النهائي، على أن تقوم الجماهير بالتصويت لاختيار الأفضل.

وجاء هدف البرازيلي جوليانو في الدقيقة 72 من أحداث مباراة النصر ضد السد القطري، ليقود فريقه لتحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، ويحصد جائزة أفضل لاعب في المواجهة الآسيوية.

كما يُنافس هدف نجم نادي السد القطري، علي أسد في شباك النصر على جائزة الأفضل في ذهاب ربع النهائي أيضًا، بالإضافة إلى هدف نجم أوراوا ريد دياموندز الياباني، شينزو كوروكي في مباراة شنجهاي الصيني.

وحصل هدف جوليانو في شباك السد القطري على نسبة 95% من الأصوات المشاركة في الاستفتاء بعد 3 ساعات من طرحه، ليكون قريبًا من حصد لقب أفضل هدف في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.