جوميز الأفضل في ذهاب ثمن نهائي آسيا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن اختيار نجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز كأفضل لاعب في جولة ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

جوميز الأفضل

وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز إحصائيات جوميز خلال مباراة الأهلي والهلال في ذهاب الدور ثمن النهائي، والتي انتهت بفوز فريقه برباعية مقابل هدفين.

وأوضح أن جوميز كان له 4 محاولات على المرمى، ونجح في تسجيل 3 أهداف خلال مباراة الأهلي والهلال الماضية، ليكون أول لاعب فرنسي في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا يتمكن من إحراز هاتريك، ليحصل على تقييم 9.4.

الأهلي والهلال

وتألق جوميز بشكل لافت خلال مباراة الأهلي والهلال في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا 2019، وساهم في تحويل تأخر فريقه بهدفين إلى فوز بأربعة أهداف، ليقترب من التأهل إلى الدور التالي.

ويحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الأهلي والهلال في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، مساء يوم الثلاثاء المقبل.