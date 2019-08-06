جوميز الأفضل في مباراة الأهلي ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

توج الفرنسي بافيتيمبي جوميز بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي ضد الهلال، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

جوميز:

ونشر حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة للاعب جوميز من مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، وكشفت عن اختياره كأفضل لاعب في المواجهة الآسيوية، وهنأه على مستواه.

وظهر جوميز بمستوى مميز وسجل هاتريك خلال مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم في ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، والتي انتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

الأهلي ضد الهلال:

وشهدت مباراة الأهلي ضد الهلال ندية كبيرة من لاعبي الفريقين، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة السابعة عن طريق نجمه السوري عمر السومة.

وأحرز جوميز هدف التعادل عند الدقيقة 15، بعد تلقيه تمريرة مميزة من البيروفي أندريه كاريلو، قبل أن يُسجل نجم الرأس الأخضر، دجانيني تافاريس الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وتعادل جوميز في الدقيقة 48 من تسديدة قوية، قبل أن يُسجل الهدف الثالث له ولفريقه في مباراة الأهلي ضد الهلال عند الدقيقة 63، وعزز الزعيم تقدمه بهدف رابع في الدقيقة 81.

وبعد مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، اقترب الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم من التأهل إلى منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، حيث ستُقام مباراة إياب ثمن النهائي على ملعبه الأسبوع المقبل.