جوميز مصدر خطورة الهلال

المواطن - مروة نبيل

تعول الجماهير كثيرًا على الفرنسي بافيتيمبي جوميز على حسم مباراة الهلال ضد أبها اليوم، وحصد أول ثلاث نقاط هذا الموسم.

ويلعب الهلال ضد أبها اليوم على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشاد شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بإمكانيات مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جوميز ووصفته باللاعب “الجبار”.

وأضافت أن جوميز سجل أكبر عدد من الأهداف لفريق الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي برصيد 21 هدفًا، حاصدًا 17 نقطة للزعيم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، أن جوميز منح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال 25% من مجموع النقاط التي حصل عليها الموسم الماضي “69 نقطة”، ما يدل على خطورة اللاعب الفرنسي.