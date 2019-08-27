جوميز وجيوفينكو يقودان الهلال ضد الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدرب الروماني رازفان لوسيسكو عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في مباراة الهلال ضد الاتحاد التي ستنطلق، بعد قليل.

الهلال ضد الاتحاد

وجاء تشكيل الزعيم في مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، جانغ هيون سو، عبدالله الحافظ، علي آل بليهي، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو وبافيتيمبي جوميز وأندريه كاريلو.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم، كل من؛ محمد الواكد، محمد جحفلي، أمير كردي، ناصر الدوسري، هتان باهبري، محمد الشلهوب ونواف العابد.

ويلعب الهلال ضد الاتحاد اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويسعى الزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم، والاقتراب من التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا 2019، فيما يأمل العميد استغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز بالمواجهة.