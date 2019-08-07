جوميز يُحقق رقمًا استثنائيًّا في آسيا

المواطن - مروة نبيل

تألق الفرنسي بافيتيمبي جوميز بشكل لافت خلال مباراة الأهلي ضد الهلال، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا 2019.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن جوميز انفرد برقم قياسي مميز بعد تسجيله لهاتريك في شباك الأهلي بالأمس.

وأضافت “أوبتا”، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جوميز أصبح أول لاعب فرنسي يُسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ووصفته بـ”الوحش”.

واحتفل حساب دوري أبطال آسيا على “تويتر”، برقم جوميز المميز، حيث نشر صورة له من مباراة الأهلي ضد الهلال وعلق قائلًا: “في ذكرى ميلاده أصبح بافيتمبي جوميز أول لاعب فرنسي يسجل هاتريك في دوري أبطال آسيا!”.

وخطف جوميز جائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي ضد الهلال ضمن منافسات الدور ثمن النهائي، بعدما قاد فريقه لتحويل تأخره بهدفين إلى فوز بأربعة أهداف.

الأهلي ضد الهلال:

ولعب الأهلي ضد الهلال على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وسط حضور جماهيري كبير، ولكنه تعرض لهزيمة بنتيجة 4/2.

وسجل ثنائية الراقي في مباراة الأهلي ضد الهلال اليوم، السوري عمر السومة ونجم الرأس الأخضر دجانيني تافاريس، فيما أحرز رباعية الزعيم، هاتريك للاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز وعبدالله الحافظ.