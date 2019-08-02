جيرونا الإسباني مهتم بضم سوريانو

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن النجم الإسباني جوناثان سوريانو اقترب من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد المدير الرياضي بنادي جيرونا، كارسل ادي، أن سوريانو ضمن اهتمامات الإدارة، حيث تسعى لضمه خلال الفترة الحالية، وذلك وفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية.

وكان المدير الفني لنادي الهلال، الروماني رازفان لوسيسكو، قرر عدم قيد سوريانو في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالبطولة الآسيوية، ولا يُعتبر من العناصر الأساسية للأزرق.

وتعاقد نادي الهلال مع الإسباني سوريانو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعقد يمتد لموسم ونصف، ويحق له الرحيل بشكل مجاني نهاية الموسم.

ولعب سوريانو في صفوف برشلونة الإسباني خلال الفترة من 2009 حتى 2012، وسالزيورغ النمساوي من 2012 حتى 2017، وبكين جوان الصيني من 2017 حتى عام 2018.