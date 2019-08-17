جيسوس: لو كنت أعشق المال لبقيت في الهلال

المواطن - محمد سمعه

أوضح المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني السابق لنادي الهلال، أنه جاء إلى السعودية للاستمتاع بالتدريب في منطقة الشرق الأوسط وليس من أجل الحصول على الأموال.

وتحدث جورجي جيسوس لقناة FOX SPORTS قائلًا: لم آتي إلى منطقة الشرق الأوسط للعمل من أجل المال، ولو كنت أحب المال لاستمريت مع الهلال.

وتابع جورجي جيسوس: وكيلي كان متردد حول تدريبي لنادي فلامنجو البرازيلي، لكنني أخبرته أنني أحب التحديات والفوز بالبطولات وليس أي شيء آخر.

في وقت سابق، أثار البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني السابق لنادي الهلال، الجدل وذلك بعدما كشف عن علاقة سيئة بينه وبين أحد رؤساء الأندية التي سبق له أن دربها.

وتحدث جورجي جيسوس قائلًا: تعلمت الكثير عندما كنت متواجد في المملكة العربية السعودية، وتعرفت على بطولات جديدة وثقافات مختلفة وجماهير أخرى.

وأضاف المدرب البرتغالي المخضرم: علاقتي جيدة ومميزة مع كل الرؤساء في الأندية والتي دربتها إلا رئيس واحد فقط لن أذكر اسمه.

وكان جورجي جيسوس رحل عن تدريب الهلال بعد إقالته في يناير الماضي، وذلك لوجود خلاف بينه وبين إدارة الهلال السابقة برئاسة الأمير محمد بن فيصل.

ويُدرب جورجي جيسوس حاليًّا نادي فلامنجو البرازيلي في الموسم الرياضي 2019-2020.

وفاز فهد بن نافل برئاسة نادي الهلال، لمدة أربع سنوات، وذلك بعد تفوقه في الانتخابات على منافسه المباشر موسى الموسى.