جيسوس يُحقق إنجازًا تاريخيًا مع فلامنجو

المواطن - مروة نبيل

قاد مدرب الهلال السابق، البرتغالي جورجي جيسوس الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى نصف نهائي كأس ليبرتادوريس للأندية الأبطال.

وتُعتبر هذه المرة هي الأولى التي يصعد فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس ليبرتادوريس منذ 35 عامًا.

ونجح فلامنجو في التعادل مع إنترناسيونال بهدف لكل منهما في إياب دور الـ8 من كأس ليبرتادوريس، حيث استقبل فريق جيسوس هدفًا في الدقيقة 62 عن طريق رودريجو أوليفيرا ليندوسو، قبل أن يتعادل جابرييل باربوسا في الدقيقة 85.

وكان فريق فلامنجو قد فاز على إنترناسيونال بهدفين دون رد في ذهاب دور الـ8 من كأس ليبرتادوريس للأندية الأبطال، ليواصل التألق تحت قيادة جيسوس ويخطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

وشهدت مباراة فلامنجو وإنترناسيونال مشاركة اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار، الذي يسعى الهلال ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.