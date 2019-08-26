جيوفينكو: جاهزون لمباراة الاتحاد ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

شدد نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، على جاهزية اللاعبين لمباراة الاتحاد ضد الهلال غدًا.

الاتحاد ضد الهلال:

وتحدث جيوفينكو عن مباراة الاتحاد ضد الهلال قائلًا: “نسعى في مواجهة الغد لتحقيق نتيجة إيجابية، ومستعدون لخوض اللقاء وتحقيق نتيجة تساعدنا في مواجهة الإياب”.

وتابع جيوفينكو تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد ضد الهلال قائلًا: “نسعد كلاعبين باللعب وخوض المباراة وسط حضور جماهيري غفير يوم الغد”.

ويلعب الاتحاد ضد الهلال على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.