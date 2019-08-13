حاج أمريكي يشبه جورج بوش يخطف الأنظار في الحج

المواطن - مكة المكرمة

تسبب الشبه الكبير بين الحاج جون سبوزر والرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، في شهرة الأول على نطاق واسع، كما خطف بسبب ذلك الأنظار بين حجاج موسم الحج الحالي 1440هـ، حيث يؤدي مناسك الحج لهذا العام.

وقال سبوزر، وهو أستاذ في علم الاجتماع بجامعة مونتانا بأمريكا تعليقًا على ذلك: “لقد أصبحت معتادًا على مثل ذلك، فأنا أتفهم تعجب الناس، ففي أمريكا، وفي داخل عائلتي أيضًا كنت أسمع ذلك التعليق المضحك، منذ مرحلة الشباب، فما الحال بالناس الآخرين، لاسيما خارج أمريكا”.

وأشار الحاج، البالغ من العمر 87 عامًا، إلى أنه يسمع تشبيه الناس له بجورج بوش منذ صغره، وخلال الحج وجد ذلك بعفوية بين الحجاج في مكة المكرمة، خصوصًا غير الأمريكيين منهم، “إذ يقتربون مني، وبعفوية أسمع عبارات من قبيل: هل أنت جورج بوش الأب؟”.

وعن قصة إسلامه، قال جون بحسب “الشرق الأوسط”: إن السيدة الماليزية شريفة سهاربي، التي أصبحت فيما بعد زوجته، هي التي قادته للإسلام، بفضل تعاملها الحسن معه، خلال وجوده في ورش عمل في أمريكا وماليزيا، حيث جذبته أخلاقها والتعاليم الإسلامية في التعامل، وقرر الزواج بها.