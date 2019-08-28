حارس باريس سان جيرمان على رادار ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية: إن نادي ريال مدريد الإسباني، أصبح قريبًا من ضم الحارس الفرنسي ألفونس أريولا حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل انتقال الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس لصفوف النادي الفرنسي.

وعلى الرغم من نفي الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، رغبته في التفريط في كيلور نافاس، لكن الحارس الكوستاريكي يقترب من الرحيل بسبب قلة مشاركاته في المباريات مؤخرًا مع الريال.

وقالت إذاعة كادينا كوبي الإسبانية: إن الفرنسي أريولا حارس باريس سان جيرمان سينتقل للريال، مقابل انتقال نافاس لباريس في صفقة تبادلية.

وسبق لـ أريولا أن لعب في الدوري الإسباني مع نادي فياريال في موسم 2015-2016.

من ناحية أخرى، أبدى نادي إشبيلية الإسباني رغبته في التعاقد مع اللاعب ماريانو دياز، لاعب نادي ريال مدريد مؤخرًا.