حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة خلال الساعات القادمة

حالة الطقس في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة خلال الساعات القادمة

2019/08/10
الساعة 9:42 مساءً
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (غائماً جزئياً) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة، و (صحواً) على المدينة المنورة.
وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني, أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 30 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 15 – 45 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 34 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلو متراً في الساعة.
وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 28 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية, بسرعة 18 – 40 كيلو متراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 30 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 18 – 45 كيلو متراً في الساعة, وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 30 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية ، بسرعة 18 – 45 كيلو متراً في الساعة.
وبلغت درجة الحرارة في جدة 34 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية ، بسرعة 18 – 42 كيلو متراً في الساعة.



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