حراس الفيحاء: تجمعنا علاقة أخوة

المواطن - مروة نبيل

أكّد رباعي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء على علاقة الأخوة التي تجمعهم، واعدين الجماهير بتحقيق طموحاتهم في منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وقال الأردني عامر شفيع المنضم حديثًا لصفوف نادي الفيحاء إنه لمس تكاتفًا ومؤازرة من زملائه الحراس منذ وصوله إلى المجمعة، وتمنى أن تستمر علاقة الأخوة بينه وبينهم حتى بعد اعتزال كرة القدم.

وأشار مسلم آل فريج إلى أن هناك علاقة أخوة تربط حراس مرمى الفيحاء بعضهم البعض، معربًا عن سعادته بتواجده مع الثنائي فهد الشمري وعامر شفيع للاستفادة من خبراتهما خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، قال فهد الشمري: “المكسب الأول والأخير هو المحبة وهو ما سينعكس على أدائنا من أجل فريق الفيحاء وجماهيره”، وتابع حمد هوساوي قائلًا: “محظوظ بالتواجد مع الحراس المميزين، وأجد دعماً كبيراً منهم”.

وعن رأي الرباعي في مدرب الحراس البرتغالي كارلوس مانويل، أكدوا أنه مدرب متمكن، ولديه تمارين رائعة، ويعمل على تفادي الأخطاء بشكل مستمر.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء معسكرًا خارجيًا في هولندا، ولعب خلاله عدة مباريات ودية، استعدادًا لانطلاق الدوري السعودي للمحترفين.