حرس الحدود يحبط تهريب 1276 كجم من الحشيش المخدر

المواطن - الرياض

نجحت قوات حرس الحدود في إحباط تهريب 1276 كجم من مادة الحشيش المخدر، والقبض على 37 مهربًا.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، خلال شهر ذي القعدة من عام ١٤٤٠هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1276) ألف ومئتان وستة وسبعون كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.

كما تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (37) سبعة وثلاثون شخصاً، بينهم (12) اثنا عشر متهماً من الجنسية الإثيوبية، و (10) عشرة متهمين من الجنسية اليمنية، و(9) تسعة متهمين من الجنسية الصومالية، و (5) خمسة متهمين من الجنسية السعودية، ومتهم واحد مجهول الهوية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة، التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود يقفون بكل عزيمة وإخلاص واقتدار في التصدي لمحاولات التهريب عبر الحدود، على الرغم من تعدد وتنوع الأساليب التي يتبعها المهربون، وسيبقى رجال حرس الحدود، بعون الله وتوفيقه، السد المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف وتستنزف شباب الوطن ومقدراته ومجتمعه.

