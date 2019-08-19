حريق بمستودع تابع لمشروع صحي في بريدة

المواطن - بريدة

أخمد الدفاع المدني في بريدة، مساء اليوم الاثنين، حريقًا اندلع في مستودع تابع لمقاول مشروع صحي شمال مستشفى الملك فهد التخصصي.

وأكد الدفاع المدني أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، فيما نشر صورًا تبين عملية إخماد الحريق.