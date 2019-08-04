حريق يلتهم مستودع محطة وقود على طريق الطائف – الرياض

حريق يلتهم مستودع محطة وقود على طريق الطائف – الرياض

2019/08/04
الساعة 9:20 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

شهد طريق “الطائف – الرياض” قرب مركز العطيف، حريقًا بمستودع تابع لتموينات بمحطة وقود مهجورة.

وعلى الفور، باشرت فِرق الدفاع المدني ‫بالطائف الحريق بالمستودع، ومساحته ٤ أمتار مربعة.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات -ولله الحمد-.



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