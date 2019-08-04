حريق يلتهم مستودع محطة وقود على طريق الطائف – الرياض

المواطن - الرياض
شهد طريق “الطائف – الرياض” قرب مركز العطيف، حريقًا بمستودع تابع لتموينات بمحطة وقود مهجورة.
وعلى الفور، باشرت فِرق الدفاع المدني بالطائف الحريق بالمستودع، ومساحته ٤ أمتار مربعة.
ولم يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات -ولله الحمد-.
شهد طريق “الطائف – الرياض” قرب مركز العطيف، حريقًا بمستودع تابع لتموينات بمحطة وقود مهجورة.
وعلى الفور، باشرت فِرق الدفاع المدني بالطائف الحريق بالمستودع، ومساحته ٤ أمتار مربعة.
ولم يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات -ولله الحمد-.
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