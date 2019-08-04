حريق يلتهم مستودع محطة وقود على طريق الطائف – الرياض

المواطن - الرياض

شهد طريق “الطائف – الرياض” قرب مركز العطيف، حريقًا بمستودع تابع لتموينات بمحطة وقود مهجورة.

وعلى الفور، باشرت فِرق الدفاع المدني ‫بالطائف الحريق بالمستودع، ومساحته ٤ أمتار مربعة.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات -ولله الحمد-.