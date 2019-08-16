حزن يُطارد النصراويين قبل افتتاح الدوري

المواطن - محمد سمعه

يأمل نادي النصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، في المنافسة بقوة على الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي، بالإضافة إلى المنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

نجح نادي النصر وخلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في التعاقد مع المهاجم عبدالفتاح آدم من صفوف نادي التعاون ولمدة خمس سنوات.

وقالت تقارير صحافية محلية: إن نادي النصر سيفقد اللاعب عبدالفتاح آدم لمدة أسبوعين؛ وذلك بسبب إصابته بـ شد عضلي خلال تواجده في تدريبات المنتخب السعودي الذي شارك في بطولة غرب آسيا 2019.

ولا شك أن غياب عبدالفتاح آدم عن مباراة النصر الافتتاحية في الدوري السعودي ضد نادي ضمك يوم 22 أغسطس الجاري، يُمثل صدمة وخبرًا محزنًا لجماهير أصفر العاصمة، والتي كانت تتمنى رؤية عبدالفتاح آدم بقميص النصر في المباراة الأولى في الدوري.

ويذكر أن عبدالفتاح آدم كان تُوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي مع التعاون على حساب الاتحاد.

وسيواجه نادي النصر، فريق السد القطري، في مباراتي الذهاب والإياب في دور ربع النهائي لـ بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته الجماعية، مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لمباراة ضمك المقبلة.

وكان المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا قد منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر راحة لمدة ثلاثة أيام؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يكون مران اليوم مغلقًا.