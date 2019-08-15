حساب المواطن : بإمكان الزوجة التسجيل كمستفيد رئيسي في 5 حالات

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن أنه بإمكان المواطنة المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في خمس حالات.

جاء ذلك في ردّ على مواطنة وجهت استفساراً قالت فيه: “عندي تساؤل، بعد القرارات الأخيرة الخاصة بالأحوال المدنية بأن تكون الزوجة ربة الأسرة، يا حبذا لو يُطبق في حساب المواطن، فالزوجة تقوم مقام رب الأسرة، وخاصة إذا كان الزوج موقفة خدماته وليس له حسابات في البنوك”.

وردّ حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بقوله: “بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة”.

دعم الدفعة الـ21

يُذكر أن برنامج حساب المواطن أودع قبل أيام 2.6 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة الـ21 لشهر أغسطس من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة أكثر من 14.5 مليون ريال.

وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًا عددهم حاجز الـ12.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج حتى الدفعة الحالية أكثر من 50 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ 21 دفعة أكثر من 370 مليون ريال.

تعديل البيانات

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1049 للأسرة الواحدة، مبينًا بأن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر أغسطس أكثر من 1.5 مليون مستفيد.

وأفاد المتحدث الرسمي بأنه يمكن للمستفيد الإضافة أو التعديل على البيانات كتغيير رقم الجوال أو كلمة المرور وذلك بالدخول على صفحته الخاصة بالموقع والضغط على أيقونة بيانات المستفيد عبر الرابط: هنا.