حساب المواطن يرد على استفسار مهم بشأن دراسة الأهلية

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع استفسار مواطن سجل في البرنامج قبل 20 يومًا ولكن لم يتم دراسة الأهلية الخاصة به بعد.

وقال حساب المواطن إنه في حال تم التقديم الطلب بعد 10 يوليو ستتم دراسة البيانات والتحقق منها وإبلاغه باستيفائه لشروط الأهلية من عدمها عن طريق حسابه “دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر سبتمبر.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

يذكر أن حساب المواطن أكثر من مرة على أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد الرئيسي أو التابعين، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال الحساب والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.

وأودع حساب المواطن مبلغ الدعم للدفعة الـ21 يوم الثامن من شهر أغسطس الجاري بدلًا من موعدها المعتاد في العاشر من كل شهر ميلادي، وذلك بسبب إجازة عيد الأضحى.