حساب المواطن يرد على استفسار هام بشأن الدعم

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه لم تصدر بعدُ مبالغ الدعم للدفعة القادمة لشهر سبتمبر، موضحةً أنه في حال كان مؤهلًا وانطبقت عليه معايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم بتاريخ 10 سبتمبر.

وأوضح حساب المواطن ردًّا على استفسار في هذا الشأن أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج بإمكان المستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا

وفي سياق متصل، لفت حساب المواطن إلى أن نتائج الأهلية للدورة الثانية والعشرين لشهر سبتمبر صدرت بتاريخ 25/ 8/ 2019 ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الدخول لحسابك ثم الانتقال إلى قسم دراسة الأهلية.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.