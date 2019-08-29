حساب المواطن يستبق الدعم بتنبيه مهم حول الأهلية

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن عن الضوابط والشروط التي يتم بناء عليها منح الدعم للمسجلين.

وقال حساب المواطن رداً على سؤال بشأن معايير صرف الدعم: يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخلَ الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وقال حساب المواطن إنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط التالي (هنا).

وشدد حساب المواطن على أهمية تحديث البيانات بشكل دوري حيث أوضح أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات يتم التعديل عبر الموقع والانتظار ليتم دراسة الأهلية والتحقق منها.



يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ 23 استحقاق شهر أكتوبر المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.