حساب المواطن يعلن موعد صرف الدعم

حساب المواطن يعلن موعد صرف الدعم

2019/08/25
الساعة 2:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على موعد صرف الدفعة التالية من الدعم خاصة بعد تقديم موعد الدفعة السابقة.

وقال حساب المواطن رداً على استفسار حول موعد الدفعة التالية: سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وكان حساب المواطن صرف الدفعة السابقة يوم 8 أغسطس الجاري قبل حلول عيد الأضحى المبارك ومن المقرر أن يتم إيداع دفعة الشهر التالي يوم 10 سبتمبر المقبل.

ويُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.



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