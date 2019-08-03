حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الطلب مكتمل وآلية صرف الدعم

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن ، أن حالة “الطلب مكتمل” تعني أن لدى المستفيد مستندات تحت الدراسة.

جاء ذلك رداً على سؤال مستفيد، استفسر بشأن آلية صرف الدعم ودراسة حالته، بعد تقديمه للمستندات اللازمة.

ورد حساب خدمة العملاء بقوله: “أهلا بك ، حالة الطلب “مكتمل” تعني أن لديك مستندات تحت الدراسة، الرجاء الانتظار حتى يتم الانتهاء من دراسة المستندات والتحقق منها والرد بالقبول أو الرفض”.

تفاصيل الدفعة الـ20

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن تفاصيل الدفعة الـ 20 من الدعم والتي تم إيداعها في حسابات المستفيدين خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح حساب المواطن أن دعم الدفعة 20 سجل 2.6 مليار ريال استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، شملهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو.

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا، أو تأخيره يومًا واحدًا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.