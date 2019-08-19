حساب المواطن يوضح تأثير الحالة الوظيفية على الدعم

المواطن - سعد البحيري

أعاد حساب المواطن التأكيد على أن الحالة الوظيفة لا تمثل معياراً للمفاضلة بين مستفيدي البرنامج حيث يعتمد صرف الدعم على عدد من المعايير لا يدخل فيها الحالة الوظيفية.

وقال حساب المواطن رداً على استفسار بهذا الشأن: لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية، وبإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك.

وأضاف أنه في حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة، وفي حال كان العمر أكبر من 24 سنة بإمكانك التسجيل كفرد مستقل ولا يتطلب إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم.

يذكر أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.