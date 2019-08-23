حساب المواطن يوضح موقف مكافأة الطالب

المواطن - الرياض

أعاد حساب المواطن التأكيد على أهمية الإفصاح عن كل أنواع الدخل حتى لا يؤثر ذلك على الدعم.

وقال حساب المواطن رداً على استفسار طالب بخصوص إضافة المكافأة للدخل: تُعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولا بد من الإفصاح عنها، باختيار الحالة الوظيفية (طالب) ونوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.

وفي سياق ذي صلة قال حساب المواطن: في حال كان العمر من 18 سنة إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد إيجار موحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.

وتتواصل عملية التسجيل في البرنامج حيث يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.