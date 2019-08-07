حساب المواطن يُجيب على 4 أسئلة مهمة قبل إيداع الدعم

المواطن - الرياض

أجاب حساب المواطن على العديد من الاستفسارات قبل يوم واحد من إيداع الدفعة 21 من دعم البرنامج والمقررة يوم غد الخميس 8 أغسطس.

القروض والالتزامات المالية:

وأكد حساب المواطن أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، حيث يُصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في البرنامج يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية على الرابط هنا.

تغيير الآيبان:

أما بالنسبة إلى تغيير الآيبان البنكي، فقال حساب المواطن إن بالإمكان تغييره من أيقونة “تفاصيل الطلب – بيانات الآيبان البنكي” ولا بد أن يكون مرتبطاً باسم المتقدم بالطلب، وفي حال تم تغيير الآيبان البنكي قبل تاريخ 10 أغسطس، فسيتم التحقق من الآيبان البنكي ضمن دورة الدفع لشهر “سبتمبر”.

دراسة الأهلية:

وفي شأن دراسة الأهلية في برنامج حساب المواطن أكد البرنامج أنه في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ 10 يوليو سيتم دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر “سبتمبر” ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق الحساب “دراسة الأهلية”.

حذف حساب المواطن:

كما أجاب البرنامج على استفسار آخر بشأن حذف حساب المواطن، وقال إنه في حال تم حذف الحساب بالإمكان التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 60 يومًا من حذفه من خلال الرابط التالي هنا عن طريق (تسجيل جديد – تفاصيل الطلب – تعبئة البيانات) وتقديم الطلب.

إيداع حساب المواطن:

يترقّب ملايين المواطنين إيداع الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن بعد تقديم الموعد.

وسيتم إيداع الدفعة الـ21 يوم الثامن من شهر أغسطس الجاري بدلًا من موعدها المعتاد في العاشر من كل شهر ميلادي.

من جهة أخرى، تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتمّ إيداعها في شهر سبتمبر المقبل.

ويستمرّ التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى يوم العاشر من الشهر الجاري.

وشدّد حساب المواطن أكثر من مرة على أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد الرئيسي أو التابعين، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال الحساب والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.