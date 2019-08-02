حسم انضمام ديبالا إلى يونايتد اليوم

المواطن - مروة نبيل

أصبح نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا على بُعد خطوة من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “ذا صن”، أن ممثلي باولو ديبالا فشلوا في التوصل إلى اتفاق مع إدارة مانشستر يونايتد خلال الأيام الماضية، بشأن الراتب الأسبوعي للاعب الأرجنتيني.

وأشارت إلى أن اليوم الجمعة سيكون حاسمًا في مستقبل اللاعب، حيث سيجلس ممثلو ديبالا مع إد وودوارد، المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، لحسم المفاوضات بشأن طلبه الحصول على 350 ألف إسترليني أسبوعيًا.

ويرغب يوفنتوس الإيطالي في انضمام باولو ديبالا إلى مانشستر يونايتد مقابل الحصول على خدمات لاعبه البلجيكي روميلو لوكاكو.