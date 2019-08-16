حسين الطويل يتوج بذهبية المبارزة الآسيوية

المواطن - واس

انتزع لاعب المنتخب السعودي للمبارزة حسين الطويل الميدالية الذهبية في منافسات سلاح الأبيه، ضمن بطولة الجولة الآسيوية تحت 17 سنة المقامة حالياً في مدينة تايبيه الصينية والتي شارك فيها 44 لاعباً.

وتوج الطويل بالميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على السنغافوري ثاديوس تشيا بنتيجة 15-12 نقطة، وبدأ الطويل مشواره نحو الذهب بعد تخطيه يونتون تسانغ لاعب هونغ كونغ في دور الـ32، وتجاوز جيكوب لينغ لاعب منتخب سنغافوره في دور الـ16، وتغلب على تشون تشيو لاعب منتخب تايبيه في دور الـ8 ، ليتخطى تشاوينغ ين لاعب تايبيه في دور الأربعة.

وتعد الميدالية الذهبية السعودية الثانية التي حققها الطويل في تاريخ بطولات الجولات الآسيوية بعد أن حقق ذهبية الجولة الآسيوية في البحرين 2019، وكانت عهد المعمر قد خرجت من دور المجموعات اليوم الجمعة في منافسات سلاح السيبر بعد أول مشاركة لها في الجولات الآسيوية، في حين حقق عبدالكريم الحليفي المركز الـ 18، وستخوض ندى عابد وفوزية الخيبري لاعبتا المنتخب السعودي للمبارزة للبنات غداً السبت منافسات سلاح الابيه.