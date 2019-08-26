حسين عبدالغني يدرس اعتزال كرة القدم

المواطن - محمد سمعه

أصبح النجم حسين عبدالغني ظهير أيسر النادي الأهلي يُفكر في اعتزال كرة القدم خلال الفترة الحالية، وذلك بعد الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها بعد خروج الأهلي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكانت تقارير صحافية، ذكرت أن حسين عبدالغني يدرس الاعتزال وبشكل نهائي بسبب الانتقادات، كما أنه يشعر بأنه لن يستطيع تقديم المزيد لـ الأهلي في المرحلة المقبلة.

ويعيش النادي الأهلي فترة صعبة، خلال الفترة الحالية، وذلك بعد التعادل يوم الخميس الماضي مع نادي العدالة بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وبدأت المشاكل سريعًا قبل مباراة الهلال والأهلي في إياب دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا، بوجود خلاف شديد بين السوري عمر السومة مهاجم الأهلي والمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وذلك بسبب جلوس عمر السومة احتياطيًا في لقاء الهلال في ملعب جامعة الملك سعود، حيث ألقى السومة بقميص الأهلي على الأرض غاضبًا من تصرف المدرب إيفانكوفيتش.

كما يبدو أن النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، قد يُفكر في إقالة المدرب برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بسبب النتائج السيئة التي يُحققها الأهلي منذ انطلاق الموسم.

وكان الأهلي قد ودّع دوري أبطال آسيا من دور ثمن النهائي على يد نادي الهلال، كما قدم أداء سيئًا ضد نادي العدالة في الجولة الأولى من بطولة الدوري، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تحدث الناقد الرياضي حمد الدبيخي عن مصير الأهلي حاليًا فقال: “هيبة الأهلي غير موجودة بعكس هيبة الهلال”.

وفي السياق ذاته قال الناقد الرياضي بندر الراشد: “مشكلة الأهلي واضحة هي في “اللاعبين” .. وليست في أي شيء آخر”.

سبق لـ حسين عبدالغني اللعب في صفوف نادي النصر ونادي نيوشاتل السويسري ونادي فيريا البرتغالي.