حشرة داخل وجبة سريعة بقنا والبلدية تباشر

المواطن - أحمد الشهري – قنا

عثر أحد المواطنين بمركز قنا التابع لمحافظة محايل اليوم على حشرة بداخل إحدى الوجبات السريعة، والتي قام بشرائها من أحد البوفيهات وعلى الفور تقدم ببلاغ إلى البلدية.

وأوضح رئيس بلدية مركز قنا أحمد بن عامر العربي أن الفِرَق الرقابية التابعة للبلدية باشرت الموقع ؛ وذلك للتأكد من الشكوى والاشتراطات الصحية للمحل.

وأشار العربي إلى أن مراقبي البلدية قاموا بتدوين عددٍ من الملاحظات ومنها عدم وجود شهادة صحية لأحد العمالة وعدم التقيد بالزي وتدني مستوى النظافة وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.