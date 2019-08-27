حقيقة إهداء مواطن طائرتي إيرباص لابنه في ذكرى مولده

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

وضع موقع “تايمز ناو” حدًا لشائعات منتشرة منذ عدة أيام، عن قيام رجل أعمال سعودي بشراء طائرتين وإهدائهما إلى ابنه بمناسبة يوم ميلاده.

القصة كاملة كما عرضها الموقع، أكدت أن قيام الرجل بشراء طائرتين لابنه هو أمر لا يتجاوز مجرد خيال مؤلفين لموقع معني بالطيران والمطارات، مشيرًا إلى أنه تم التحري من القصة، وثبت أن التفاصيل الواردة فيها خاطئة.

القصة التي انتشرت بشكل كبير عبر بعض وسائل الإعلام الأجنبية، وبالأخص المعنية بصناعة الطيران، أشارت إلى أن رجل سعودي اشترى طائرتَي إيرباص مقابل 329 مليون يورو.

وظهرت القصة لأول مرة على موقع معني بإحصائيات الطيران، يسمى “Thin Air Today”، ثم تم تداولها على مواقع أخرى بعد ظهور القصة بلحظات قليلة، حيث ادّعى ذلك الموقع أن الرجل دفع مبلغًا باهظًا من المال نظير شراء طائرتي إيرباص، وهبها لاحقًا لابنه.

واستكمالًا للفبركة، قال الموقع إن الرجل أمر بشراء طائرتين من خلال اتصال هاتفي، وتم تسليمهما إليه بعد شهر، مدعيًا أن التفاصيل الذي وردت في القصة جاءت عبر محادثة تمت بين الرجل ومسؤول من شركة إيرباص.

وظهرت الحقيقة عندما كشف بحث عبر الإنترنت أن الموقع لا يكتب سوى قصص من هذا القبيل حول الأحداث الجارية في عالم الطيران، وهو يمتلك سجلاً طويلاً من القصص المفبركة عن المطارات والشركات المصنعة.