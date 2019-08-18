حقيقة اقتراب جمال بلعمري من مغادرة الشباب

المواطن - محمد سمعه

تردّدت أنباء في الفترة الأخيرة، عن اقتراب المدافع الجزائري جمال بلعمري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ الشباب من الرحيل عن صفوف الليث قبل انطلاق موسم 2019-2020.

وكانت صحيفة عكاظ قالت في وقت سابق بأن جمال بلعمري تمرّد على نادي الشباب، كما قام بحذف اسم النادي من حسابه في تويتر.

وأكدت الصحيفة على أن جمال بلعمري تمرد على الشباب، بسبب مطالباته بالحصول على زيادة مالية في عقده الحالي مع الليث.

قال الناقد الرياضي محمد البكيري تعليقًا على مصير جمال بلعمري: حسب مصدر إداري في نادي الشباب، كنت في اتصال معه قبل قليل، أكد أن المحترف جمال بلعمري باق ويتمدد بقميص الليوث. على حد قوله، وبرر الإداري الشبابي غياب المحترف الجزائري عن تمرين الجمعة وغيابه عن التدريبات لخضوعه صباح السبت لكشف أشعة على الكدمة التي تعرض لها في تمرين يوم الخميس.

اتجه بعض من النقاد الرياضيين للتعليق على تصرف جمال بلعمري مع نادي الشباب، حيث قال الناقد الرياضي تركي الغامدي: إلغاء “جمال بلعمري” أنه لاعب في الشباب، من حسابه، ليس مقياساً أنه سينتقل من النادي.

أما الناقد الرياضي حسن عبدالقادر فقال: خالد البلطان” قادر على حل مشكلة اللاعب “جمال بلعمري”.

ويُذكر أن جمال بلعمري كان عاملًا رئيسيًا في تتويج المنتخب الجزائري بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت في مصر.

تركي الغامدي : إلغاء "جمال بالعمري" أنه لاعب في #الشباب من حسابه، ليس مقياس انه سينتقل من النادي#الحصاد_الرياضي #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/o3svMulsi0 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 16, 2019