حقيقة القبض على مدحت عيسى في مصر

المواطن - متابعة

أعلن إعلامي مصري أن الجهات الرسمية ألقت القبض على مذيع سابق بالتلفزيون الرسمي المصري يدعى مدحت عيسى فيما لم يتم تأكيد الخبر أو نفيه من قبل المصادر الرسمية.

الإعلامي المصري عمرو بدر كان أول من أعلن القبض على مدحت عيسى الذي عمل في السابق مذيعاً في القناة الرابعة المحلية “القنال” ثم انتقل بعدها إلى MBC مصر وتم إنهاء التعاقد معه قبل شهرين من الموعد المحدد في عقد العمل مع القناة.

مدحت عيسى بعدما غادر التلفزيون المصري، وجه انتقادات له متهماً إياه بأن حاله “متردٍّ” وهو نفس الأمر الذي كرره بعد إنهاء مجموعة MBC التعاون معه.

وفي المرتين وجه مدحت عيسى انتقادات للجهة التي كان يعمل بها، وتحول إلى مواقع التواصل التي استخدمها كمنصة لبث آرائه المعارضة.

وهاجم مدحت عيسى إدارة قناة MBC متهماً إياها بأنها لم تمنحه كامل مستحقاته المالية بما فيها مكافأة نهاية الخدمة.

مدحت عيسى ليس من نجوم الصف الأول في الإعلام المصري ومع ذلك فإن أنباء القبض عليه انتشرت بشكل واسع خاصة مع عدم وجود نفي أو تأكيد رسمي.

إعلام الإخوان المسلمين استغل الواقعة للترويج لأفكاره المسمومة زاعماً أنه يتم التضييق على مدحت عيسى ومنعه من الظهور في الإعلام المصري وهذه هي الرواية التي تداولتها المصادر الإعلامية الموالية للإخوان والتي تسير على نهجهم داخل مصر أو خارجه.