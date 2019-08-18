حقيقة تدخل الاتحاد المغربي لاستبعاد حمد الله

المواطن - مروة نبيل

كشف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المغربي لكرة القدم، محمد مقروف، حقيقة تدخل المسؤولين في الاتحاد لاستبعاد نجم نادي النصر، عبدالرزاق حمد الله من القائمة الأولية التي أعلن عنها المدير الفني البوسني وحيد خليلوزيتش.

وكان المدرب الجديد لمنتخب المغرب الأول لكرة القدم، خليلوزيتش، قد أعلن عن قائمة تضم 46 لاعبًا استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو والنيجر الوديتين، المقرر إقامتهما يومي 6 و10 من شهر سبتمبر المقبل.

وقال مقروف خلال تصريحات إذاعية: “لم يكن لدى اتحاد الكرة أي تأثير على عدم استدعاء حمد الله من طرف مدرب الأسود الجديد؛ لأن الأمر يعود للمدرب نفسه، الذي له كامل الصلاحيات في اختياراته”.

وشدد على أن الاتحاد المغربي يحترم اختصاصاته، وتابع: “خليلوزيتش هو المسؤول الأول والأخير عن الاختيارات، أريد التأكيد أن اتحاد الكرة تدخل في حالة واحدة، لاحتواء مشكلة بين المدرب السابق هيرفي رينارد واللاعب حكيم زياش”.

وكان عبدالرزاق حمد الله، الذي قدم موسمًا استثنائيًّا مع النصر، قد غادر معسكر المنتخب المغربي الأول لكرة القدم أثناء فترة استعداداته للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019” التي أُقيمت في مصر، ولم يتم الكشف عن الأسباب.