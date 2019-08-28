حقيقة رد كريستيان بيسري على المعجب اليمني

المواطن - سعد البحيري

تسبّب يمني في إثارة حالة من الجدل حول الإعلامية اللبنانية كريستيان بيسري، المذيعة في قناة الحدث.

وغرد الشاب اليمني برسالة مفتوحة إلى كريستيان بيسري تغزل فيها بجمالها الأخّاذ وكيف جذبته إلى الاستمتاع بمتابعة الأخبار السياسية بالرغم من أنها تتحدث عن مآسي بلده اليمن.

القصة بدأت في يونيو الماضي حين كتب الشاب اليمني عمر العمودي مغرداً بصورة المذيعة الجميلة قائلاً: أتدركين ماذا يعني أن شاباً يمنياً يمقت السياسة والحديث عنها وسماعها يقف مشدوهاً بالنظر لكِ مبتسماً وأنتِ تتحدثين عن كوارث بلده؟ أتدركين كم يودّ أن يكون ولو مرة واحدة مكان أولئك الحمقى الذين يظهرون مرتدين عقالاً أو ربطة عنق ليحادثك على الهواء مباشرة من أجل أن يخبركِ فقط كم تبدين جميلة؟

وتابع العمودي: سأخبركِ أيضاً حينها أن فيكِ من السحر ما يجعل الأخبار السيئة مُحببة.. ولكِ من التناقضات ما تجعل الأبكم ينطق! سأحدثك عن عينيكِ عن كونها تحمل حرباً وسلاماً، وموتاً وحياة! وأن شفتيك يستوطنها هزيمةٌ ونصر، وعذابٌ ومغفرة!

وتداول مغردون رسالة منسوبة للإعلامية اللبنانية زعموا أنها رد منها على تغريدات الشاب اليمني الهائم في جمالها لكن العمودي نفى ذلك، وأوضح أن الرد المتداول والمنسوب إلى كريستيان بيسري قد كتبه أحد أصدقائه محاكياً لسان حال المذيعة بعدما قرأت التغريدات نافياً أن يكون تلقى منها أي رد أو رسالة بأي محتوى.

والمعروف أن كريستيان بيسري هي مذيعة أخبار وصحفية لبنانية من حوارة، قضاء الضنية.

درست كريستيان بيسري الإعلام والأدب الفرنسي في الجامعة اللبنانية، عملت في قناة LTM قبل الانتقال للعمل في قناة العربية والحدث.