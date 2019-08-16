حقيقة ضم ألميريا لاعبين من الدوري السعودي

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، مالك نادي ألميريا، تركي آل الشيخ حقيقة ضم لاعبين من الدوري السعودي إلى الفريق الإسباني.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بدأت الإشاعات … لن تتم صفقة مع أي لاعب في الدوري السعودي في الفترة الحالية”.

وأكدت تقارير صحافية خلال الفترة الماضية أن تركي آل الشيخ سيضم عدداً من اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين إلى نادي ألميريا الإسباني الذي يدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل.

وكان تركي آل الشيخ قد اشترى نادي ألميريا الإسباني مطلع شهر أغسطس الجاري، وأكدت تقارير صحافية أن هذه الصفقة تكلفت حوالي من 25 إلى 27 مليون يورو، وتشمل هذه القيمة الديون المتراكمة على النادي.

وسبق أن خاض تركي آل الشيخ تجربة الاستثمار الرياضي مع نادي بيراميدز المصري، قبل أن يُقرر خوض تجربة جديدة مع نادي ألميريا الإسباني الناشط في دوري الدرجة الثانية.