حقيقة وفاة سيف نبيل

المواطن - الرياض

تضاربت الأنباء حول وفاة الفنان العراقي سيف نبيل في حادث سير بمدينة القاهرة.

وانتشر على موقع التواصل صورة للفنان سيف نبيل غارقاً في دمائه داخل مركبة، فيما شكك البعض في صحة هذه الصور والخبر أيضاً.

وأكّد عدد غير قليل من متابعي سيف نبيل أن هذه الصور من أحد الكليبات التي سيتم طرحها قريباً، وأن هذه الشائعة الغرض منها الترويج والدعاية له.

وبعد عدة ساعات ظهر سيف نبيل في مقطع فيديو ليؤكد أن : “ما صار شيء” مبدياً إعجابه بهذا الحشد الهائل على السوشيال ميديا.

والمعروف أن سيف نبيل هو مطرب وملحن عراقي من مواليد 1986 في بغداد.

له العديد من الأغاني المصورة من بينها “هاي السنة” عام 2011و: “إذا حسية بيا” عام 2013 و “بدمعة إلا شوية” عام 2014 وفي عام 2015: “قبل يومين”.

وفي 2016 قدم العديد من الأعمال الفنية من بينها “ما يسوون” و”ما بعت دنياي” مع نور الزين و” ما مرتاح ” و”يلا وينه”.

وفي عام 2017 قدم أغنيات منها “خايف من عندي ” مع نور الزين و “أحبك” و “لا تروح” و “شخبارك” و “بسته اني” و “أبي أشوف” مع إسراء الأصيل و”الدكة مقصودة” إضافة إلى “غلاي إنت”.

وفي عام 2018 قدم سيف نبيل “يا دنيا هينا” و ” من تغيب ” و “عشق موت” و”ليلة ورا ليلة” و “دايخ بيك”.

وفي العام الحالي 2019 قدم “قلب ثاني” و “بس تعال” مع شما حمدان.