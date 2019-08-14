حل مشكلة نقص الدعم في حساب المواطن

المواطن -الرياض

كشف حساب المواطن عن الإجراء الذي يجب القيام به حال وجود نقص في دعم حساب المواطن.

وقال حساب المواطن إنه في حالة كانت الدفعة ناقصة أو لم تستلم، بإمكان المستفيد الرئيسي تقديم اعتراض مالي بعد مرور خمسة أيام من تاريخ الدفعة.

وأفاد أنه يمكن الآن تقديم اعتراض مالي من خلال أيقونة (تسجيل دخول، الدفعات المالية).

وأوضح حساب المواطن أنه في حال كانت الدفعة مدفوعة يمكن مراجعة البنك، والتأكد أنه لم يتم الإيداع، ويلزم الشخص توفير كشف حساب من البنك وتقديم اعتراض مالي بعد خمسة أيام من تاريخ صرف الدفعة من أيقونة ” الدفعات المالية ” دفعة لم تستلم ” وإرفاق كشف الحساب.

وكان حساب المواطن أودع الدفعة الأخيرة من الدعم في حسابات المستفيدين يوم 8 أغسطس الجاري بدلاً من يوم 10.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.