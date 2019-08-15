حل مشكلة وقف حساب المواطن عن المتزوجة حديثاً

المواطن - سعد البحيري

كشف حساب المواطن عن سبب وقف الدعم عن المتزوجة حديثاً، والتي تنتقل من حساب العائل الرئيسي قبل الزواج إلى حساب زوجها بعد الزواج.

وردت خدمة العملاء في البرنامج على سؤال من مواطنة قالت فيه إن دعم حساب المواطن توقف عنها بعد الزواج بالقول: في حال كانت الحالة الاجتماعية لديك “متزوجة” ستصبح حالة الأهلية “غير مؤهل” ولا بد من إضافتك كتابع مع رب الأسرة “الزوج” حتى لا يؤثر على نتيجة أهليته وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية سيتم احتسابك من ضمن مبلغ الدعم في حسابه.

وفي سياق متصل قال حساب المواطن إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة تتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.