حمدالله وجوليانو يُنعشان آمال النصر بثنائية في الوحدة

المواطن - محمد سمعه

نجح النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله في إحراز هدف التعادل لنادي النصر في شباك الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل عبد الرزاق حمدالله هدف نادي النصر من ضربة رأسية متقنة في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول، بعدما كان نادي الوحدة متقدمًا في النتيجة.

وأضاف البرازيلي جوليانو الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الـ46 بعد عمل جماعي رائع مع المغربي حمدالله.

تُشير النتيجة حاليًا إلى تقدم النصر بهدفين مقابل هدف، حيث إذا استمرت النتيجة على حالها يتأهل النصر مباشرة لدور الثمانية.

وتمكّن اللاعب محمد صالح برغش من إحراز الهدف الأول في المباراة لنادي الوحدة بالدقيقة الـ27 من عمر الشوط الأول مستغلًا خطأ في التمركز الدفاعي من قبل لاعبي النصر.