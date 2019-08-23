حمدالله يحتفل بمرور عام على انضمامه لـ النصر

المواطن - مروة نبيل

احتفل المغربي عبدالرزاق حمدالله عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمرور عام على انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

ونشر حمدالله صورة له بقميص النصر على “تويتر”، اليوم الجمعة، وعلق عليها قائلًا: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرت سنة على وصولي لهذا الفريق العالمي وتشرفت بحمل هذا القميص العريق”.

وتابع المغربي عبدالرزاق حمدالله تغريته قائلًا: “وأسأل الله أن يوفقني على مساعدة فريقي للفوز بالكثير من الألقاب إن شاء الله … أحبكم”.

وتألق عبدالرزاق حمدالله بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وساهم في تتويجه بالنسخة الاستثنائية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحصد لقب أفضل لاعب وهداف البطولة.

وبدأ عبدالرزاق حمدالله مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الموسم، بهز شباك ضمك في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يتعرض للإصابة في الشوط الثاني.